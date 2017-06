Portugal afviser melding om nedstyrtet brandslukningsfly

Myndighederne i Portugal tilbageviser oplysninger i flere medier om, at et brandslukningsfly tirsdag er styrtet ned.

Chef for civilforsvaret i Portugal Victor Vaz Pinto siger til nyhedsbureauet AFP, at der ikke er gået et fly tabt i arbejdet med slukke branden.

De portugisiske tv-stationer SIC og TVI oplyste tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters, at et fly var forulykket nær byen Pedrógão Grande, hvor flammerne har hærget siden lørdag.

En talsmand for civilforsvaret bekræftede oplysningen over for AFP.

Myndighederne er ikke kommet med en forklaring på de modstridende informationer.

Branden, der brød ud lørdag eftermiddag, er den dødeligste i Portugals historie.

Politiets teori er, at et lyn har slået ned i et træ. Herefter har ilden spredt sig.

Det ramte område ligger i Leiria-distriktet cirka 200 kilometer nordøst for hovedstaden Lissabon.

1150 brandmænd med knap 400 slukningskøretøjer har kæmpet med at få skovbranden slukket, skriver AFP.

Derudover bidrager brandslukningsfly fra flere lande med slukningsarbejdet.

Tirsdag er omkring 85 procent af flammerne under kontrol, skriver Reuters.

Oven på tragedien anklages beredskabsmyndighederne for at reagere for langsomt, da katastrofen ramte.

I fire år har myndighederne angiveligt ikke opdateret beredskabsplanen i tilfælde af brand.

Avisen Publico har rapporteret, at planen skal revideres hvert andet år. Men det er ikke blevet prioriteret af politikerne, skriver AFP.

Det har fået den portugisiske premierminister, António Costa, til at bede om en redegørelse fra myndighederne. Det skriver Reuters.

- Hvorfor, hvor længe og hvilken indflydelse havde det på planlægningen, befalingen og udførelsen af aktionerne, hvis jeres systemer ikke virkede, spørger han blandt andet myndighederne ifølge Lusa.

47 af dødsofrene mistede livet på vejen N236. Og 30 af dem sad inde i deres biler omgivet af flammerne.

N236 er ifølge AFP blevet navngivet "dødsruten" eller "vejen til helvede" af de lokale medier.

Premierminister Costa har derfor spurgt beredskabsmyndighederne, hvorfor vejen ikke blev afspærret, skriver Reuters.

Ud over de mange omkomne er 157 kommet til skade.

Syv af dem, heriblandt et barn, er i kritisk tilstand, skriver AFP.