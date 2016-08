Artiklen: Popstjerne anholdt for groft overfald efter timelangt drama

I timevis stod politiet foran sangerens dør, men han insisterede på, at de måtte få en dommerkendelse, før han ville lukke dem ind. I mellemtiden opdaterede sangeren sine sociale medier, hvor han bedyrede sin uskyld.

- Han bliver nu transporteret til røveri- og drabsafdelingen, hvor han vil blive anholdt for et overfald med et potentielt dødbringende våben, siger Chris Ramirez fra politiet i Los Angeles ifølge Reuters.

Mediet TMZ har tidligere på dagen skrevet, at Brown har truet en kvinde med en pistol. Det var angiveligt samme kvinde, som tilkaldte politiet.

Chris Brown er tidligere faldet i unåde i offentligheden.

I 2009 overfaldt han sin daværende kæreste, den hyperpopulære sanger Rihanna, kort før de to skulle til en stor prisuddeling. Billeder af Rihannas forslåede ansigt gik verden rundt, og Chris Brown blev dømt for vold, mens hans lovende karriere tog et slag.

Han fik en betinget dom og 180 timers samfundstjeneste. Hans dom blev ophævet i 2015, og Chris Browns karriere var så småt ved at finde tilbage på sporet igen.

På det sociale medie Instagram bedyrede Chris Brown sin uskyld.

- Jeg sover ikke halvdelen af natten, og så vågner jeg op til alt det her. Helikoptere over mit hus og politifolk ude ved indgangen, skrev Brown på Instagram ifølge Reuters.

- Jeg er ligeglad med, om I alle lader, som om jeg er skurken her. Som om jeg er ved at blive skør. Held og lykke, når I får jeres kendelse. I kommer til at gå direkte herind og finde absolut intet, idioter, skrev Brown.