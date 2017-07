Polsk præsident: Trump-besøg styrker Polen i EU

Præsidenten henviser til, at Trump under sig besøg i Warszawa ventes at holde en tale, hvori han erklærer sin fulde opbakning til Nato. Det sker forud for G20-topmødet i Hamburg fredag og lørdag og i forbindelse med møder med ledere fra en række lande, som er tæt på Rusland.

- Dette er kun Trumps andet besøg i Europa, og det indledes i Polen, pointerer Duda og tilføjer:

Det viser, at Polen er et vigtigt land, og det styrker vores position i EU.

Polens forsvarsminister, Antoni Macierewicz, siger samtidig, at USA er gået med til at sælge Patriot-missilsystemer til Polen.

I marts oplyste Polen, at det ventede at underskrive en aftale med det amerikanske selskab Raytheon om køb af otte missilforsvarssystemer fra Patriot senere i år.

Polen anser aftalen for at have central betydning for en modernisering af dets væbnede styrker inden 2023.

I polsk presse bliver Trumps besøg sammenlignet med daværende præsident John F. Kennedys historiske besøg og tale i Vestberlin i 1963. Men Donald Trumps tur til Warszawa har også givet anledning til bekymring over præsidentens strategi, som ifølge iagttagere truer med at splitte Europa frem for at forene det.

Under sit besøg i Warszawa, hvor han torsdag holder en med spænding imødeset tale, skal den amerikanske leder også mødes med en række centraleuropæiske, baltiske og balkanske ledere, før han drager videre til G20-topmødet i Hamburg.

Til stor irritation for den polske regerings hjemlige modstandere vil Trump holde sin tale foran monumentet for de over 200.000 polske ofre for Warszawa-opstanden i 1944 mod den nazistiske besættelse.

- Han vil rose det polske mod gennem historiens mørkeste time og fejre Polens fremkomst som europæisk magt, sagde Donald Trumps nationale sikkerhedsrådgiver, general H.R. McMaster, forud for besøget.