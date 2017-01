Under nedrivning af beduinbyen Umm al-Heiran er en israelsk politimand blev dræbt, da han blev vædret af arabisk mand i bil. Manden blev efterfølgende skudt og dræbt. Lokale har anden udlægning af forløbet.

Politimand køres ihjel ved nedrivning af beduinby i Israel

En lokal angreb ifølge israelsk politi, da en by blev ryddet. Han ville stoppe nedrivningen, siger lokale.

Ifølge politiet angreb den arabiske mand ved at vædre betjenten i sin bil.

To personer er blevet dræbt under nedrivningen af en beduinby i det sydlige Israel, oplyser israelske myndigheder.

Lokale afviser denne udlægning. De siger, at manden var kørt til stedet for at stoppe nedrivningen af byen.

Umm al-Heiran ligger i den store ørkenregion Negev, hvor der er store ubeboede områder.

Andre steder i Israel har der været stribevis af hændelser, hvor palæstinensere ifølge politiet har angrebet kontrolposter og andre steder. Efterfølgende er de blevet skudt.

I sidste uge blev en palæstinenser dræbt af israelske soldater, efter at han ifølge soldaterne havde angrebet dem med en kniv.

Ingen soldater blev såret ved hændelsen i den palæstinensiske flygtningelejr al-Fara nord for Nablus.

Skudepisoden skete, få dage efter at en palæstinenser dræbte fire israelske soldater ved at køre dem over med en lastbil i Jerusalem. Mindst 15 andre israelere blev såret i det angreb.