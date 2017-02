Politikere lokker misbrugere til at stemme med gratis opium

Narkomanen Rajendar plejer normalt at skulle tigge, stjæle eller låne for at få sit fix, men under den politiske valgkamp i Indiens Punjab-provins bliver en pakke opium leveret hjem til ham gratis. Det sker i et forsøg på at vinde hans stemme.

- Ligesom alle andre narkomaner i Punjab elsker jeg valg, og jeg ville ønske, at vi havde dem hver måned, siger den 38-årige mand med et glimt i øjet.