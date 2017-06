Politifolk tiltales for katastrofe på britisk fodboldstadion

96 tilhængere fra Liverpool blev dengang klemt ihjel. De var mødt op på et overfyldt stadion i Sheffield for at følge semifinalen i den engelske FA Cup i fodbold mellem Nottingham Forest og Liverpool.

Politiet lagde i 1989 først skylden på fulde fans. Det var en forklaring, som de dødes familier og mange i Liverpool hele tiden har bestridt. De har i mange år arbejdet for, at nogen skulle drages til ansvar.

- Jeg har besluttet, at der er tilstrækkelige beviser til at tiltale seks personer for overtrædelser af straffeloven, siger Sue Hemming fra anklagemyndigheden.

David Duckenfield er en tidligere politiofficer, som havde ansvar for politiets operationer på Hillsborough den dag, hvor katastrofen ramte. Han tiltales for uagtsomt manddrab på 95 mænd, kvinder og børn.

Det 96. offer døde først fire år senere, og på grund af forældelsesregler bliver Duckenfield ikke tiltalt i den sag.

De fem andre tiltalte er politifolk, en jurist, som har arbejdet for politiet, og en sikkerhedsmand på Hillsborough stadion.

Anklagerne mod dem lyder på forsøg på at hindre en retfærdig rettergang, ikke at følge sikkerhedsregler og for at misrøgte offentligt embede.

Tragedien blev en realitet, da flere tusinde fans fra Liverpool inden kampen forsøgte at komme ind på et aflukket område med ståpladser bag det ene mål. I forvejen var stadion tæt på at være pakket med 54.000 mennesker.

De mange Liverpool-fans blev presset op af et metalhegn eller trampet ned. Mange døde af kvælning.

På det tidspunkt var vold på britiske fodboldstadions dagligdag. Derfor forsvarede mange, blandt andet flere medier, politiets arbejde på stadion, og de skyldige blev udråbt til at være Liverpools tilhængere.

En officiel rapport fra 2012 gjorde op med det billede og gjorde det klart, at politiet på en række punkter havde fejlet katastrofalt.