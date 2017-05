Politiet sætter navn på formodet bombemand fra Manchester

Det oplyser Manchester politi på et pressemøde tirsdag aften.

Politiet er i færd med at undersøge, om bombemanden var med i et terrornetværk. Islamisk Stat hævder i en erklæring at stå bag angrebet. Det er dog ikke bekræftet af politiet.

- Det vigtige er at fortsætte efterforskningen af, hvorvidt han handlede alene eller som en del af et større netværk, siger politimester Ian Hopkins på pressemødet.

Gerningsmandens identitet er dog ikke endeligt bekræftet af en retsmediciner endnu, understreger han.

- Det er vigtigt, at vi står sammen. Vi vil ikke tolerere had mod nogen i vort samfund, tilføjer politimesteren.

Abedi skal have rejst fra London med tog til Manchester. Det oplyser talsmænd fra de amerikanske myndigheder ifølge nyhedsbureauet Reuters.

22 blev dræbt og 59 såret i angrebet, der betegnes som et terrorangreb af premierministeren.

Det blev ifølge politiet udført af en selvmordsbomber, som detonerede en bombe i Manchester Arena, hvor den amerikanske sangstjerne Ariana Grande havde givet koncert om aftenen.

Eksplosionen i koncertarenaen blev meldt til politiet mandag klokken 23.33 dansk tid.

Britisk politi oplyste kort efter, at det efterforskede episoden som en mulig terrorhandling.

Storbritanniens premierminister, Theresa May, har siden sagt, at angrebet var et terroranslag.

Der er indtil videre sat navn på tre af de dræbte i angrebet.

En 18-årig kvinde ved navn Georgina Callander, en otteårig pige ved navn Saffie Rose Roussos og en 28-årig mand ved navn John Atkinson.

60 ambulancer kørte til Manchester Arena efter angrebet. De sårede bliver behandlet på otte hospitaler forskellige steder i byen.

Derudover har politiet i Manchester oplyst, at en 23-årig mand er anholdt i byens sydlige del som led i efterforskningen.