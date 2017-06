Politiet i London anholder 12 personer efter angreb

De tre gerningsmand er ifølge politiet skudt og døde. Betjente fra anti-terrorenheden under Londons politi har søndag morgen anholdt 12 personer i Barking i det østlige London.

Anholdelserne er sket i forbindelse med angrebet, skriver Londons politi i en pressemeddelelse.

- Ransagninger af en række adresser i Barking (forstad i det østlige London, red.) pågår stadig, skriver politiet.

Angrebet har kostet mindst syv mennesker livet og såret 48.

Sky News rapporterer, at en af de lejligheder i Barking, hvor der foregår ransagninger angiveligt tilhører en af de tre gerningsmænd.

Ifølge en fotograf fra nyhedsbureauet Reuters samt en journalist fra Sky News er fire kvinder blevet ført ud af lejligheden. For alle fire kvinder gjorde det sig gældende, at deres "hoveder var tildækket".

De fire kvinder er ifølge Sky News' journalist Mark White blev ført ud i politiets vogne og kørt bort.

Sky News har rapporteret, at yderligere fire mænd og en kvinde er anholdt tidligere under aktionen i Barking.

Et øjenvidne fortæller Reuters, at der er mange politifolk i Barking. Flere boligblokke er afspærret.

Beboere i komplekset følger fra deres vinduer, hvad der sker ned på gaden.

Et øjenvidne beretter over for Sky News, at han hørte flere brag under politiets operation. Nogle fortalte ham senere, at der var tale om kontrollerede eksplosioner for at få adgang til en bygning.