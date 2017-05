Politiet finder flere bomber under Manchester-ransagninger

Efterfølgende har politiet gennemført flere ransagninger i bestræbelserne på at få optrævlet et muligt netværk med tilknytning til sagen.

Og her skulle man altså være stødt på lignende bomber. Desuden er antallet af anholdte oppe på syv.

- Politi og sikkerhedsfolk har fundet sprængstoffer, som kan klargøres til nært forestående angreb, hedder det i The Independents forsidehistorie i torsdagens avis.

Ifølge avisens unavngivne sikkerhedskilder er der samtidig en reel sandsynlighed for, at der fortsat er bomber, som endnu ikke er fundet.

Det er myndighedernes teori, at Salman Abedi ikke var alene om angrebet, men var en del af et større netværk.

- Jeg tror, at det meget klart, at det er et netværk, vi efterforsker, sagde Ian Hopkins, øverste chef for politikredsen Greater Manchester, onsdag.

En kilde i politiet oplyser ifølge nyhedsbureauet Reuters, at efterforskerne jagter enhver, som kan have hjulpet med at konstruere bomben.

Sent onsdag aften oplyste politiet i Manchester, at en syvende person er anholdt i England i forbindelse med angrebet.

Anholdelsen fandt sted under en ransagning af en adresse i Nuneaton i Warwickshire øst for Birmingham og cirka 170 kilometer sydvest for Manchester.

Det er uvist, hvilken relation den anholdte har til angrebet og de øvrige anholdte.

Blandt de øvrige anholdte er Salam Abedis storebror, Ismail.

- Status er, at seks mænd og en kvinde er blevet anholdt i forbindelse med efterforskningen og fortsat tilbageholdes for afhøring, skriver Greater Manchester Police i en meddelelse kort før midnat.

Herudover er gerningsmandens lillebror Hashem samt hans far, Ramadan, blevet anholdt i Libyen.

For første gang i ti år blev trusselsniveauet i Storbritannien tirsdag hævet til "kritisk" fra "alvorlig". Det indikerer, at et nyt terrorangreb menes at være nært forestående.

Premierminister Theresa May traf beslutningen på baggrund af konkrete informationer fra efterretningstjenester, skrev The Telegraph og andre medier.