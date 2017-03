Hundredvis var torsdag samlet i Philadelphia for at deltage i en demonstration mod hadforbrydelser arrangeret af det amerikanske Jewish Federation.

Politiet anholder forsmået mand for trusler mod jøder

31-årig mand er sigtet for at have fremsat trusler mod jødiske centre i sin ekskærestes navn.

Manden skal også have truet Anti-Defamation Leagues hovedkvarter. Den jødiske organisation arbejder for at stoppe jødehad og krænkelser af jøder.

Manden menes at stå bag mindst otte ud af mere end 100 trusler siden nytår. Truslerne har været rettet mod jødiske foreninger i en række delstater.

Bølgen af trusler har skabt frygt for, at antisemitismen er i stigning i USA.

Myndighederne mener imidlertid, at den 31-årige mand har fremsat de mindst otte trusler som et forsøg på at genere en ekskæreste.

Han er sigtet for at have fremsat trusler i hendes navn mod jødiske lokalcentre og Anti-Defamation League, oplyser en advokat i New York i en meddelelse.

- Trusler om vold, der rammer mennesker og steder på basis af deres religion eller race er - uanset motivet - uacceptable, uamerikanske og kriminelle, siger advokaten Preet Bharara.

Angiveligt sendte den 31-årige mand sine trusler via e-mails på en måde der antydede, at hans ekskæreste stod bag.

Manden, der kommer fra Missouri, risikerer nu at blive tiltalt for at have fremsat trusler og for forfølgelse af sin ekskæreste over nettet.

Advokaten i New York oplyser, at efterforskningen af de mange bombetrusler fortsætter.

Foruden truslerne har der også været tilfælde af hærværk på jødiske kirkegårde i Philadelphia, St. Louis og Rochester, New York.