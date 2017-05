Politiet anholder en 23-årig mand for Manchesterangreb

- Han er anholdt på baggrund af en mistanke om, at han har overtrådt anti-terrorlovgivningen, skriver en talsmand for politiet i Manchester på Twitter.

Anholdelsen kommer, efter at politiet foretog nye razziaer søndag og anholdt yderligere to personer, mens tusinder trodsede terrortruslen og deltog i Manchesters årlige halvmaraton.

Anholdelsen er den 16. i forbindelse med Manchester-angrebet, skriver Reuters. To er løsladt igen, og der er dermed 14 personer i politiets varetægt i forbindelse med efterforskningen af angrebet.

En uge efter den 22-årige Salman Abedi sprængte en bombe ved en popkoncert og dræbte mindst 22, mener de britiske myndigheder, at medlemmer af selvmordsbomberens netværk stadig kan være på fri fod.

De to mænd, der blev anholdt søndag, var 25 og 19 år.

Angrebet skete i Manchester Arena, hvor 21.000 personer havde været til en popkoncert med sangeren Ariana Grande.

Mindst 116 blev såret af bomben.

- Selv om politiets efterforskning skrider frem i højt tempo, kan det ikke udelukkes, at medlemmer af det netværk, som Abedi menes at have været en del af, fortsat er på fri fod.

Det udtalte Storbritanniens indenrigsminister, Amber Rudd, i et interview med tv-stationen BBC søndag.

Politiet har derfor indsat ekstra mandskab ved hundredvis af arrangementer over hele landet, som kan tænkes at være mål for et terrorangreb.

Også ved det årlige ti kilometer lange løb Great Manchester Run, som titusinder deltog i søndag, var sikkerhedsforanstaltningerne skærpet.

Søndagens løbet blev indledt med et minuts stilhed.