Politichef i USA trækker sig efter drab på australsk kvinde

Chefen for politiet i den amerikanske by Minneapolis, Janeé Harteua, trækker sig fra stillingen, skriver NBC News.

- Jeg har besluttet, at jeg er villig til at trække mig, for at lade et nyt hold af ledere se med friske øjne på hvad der mere kan gøres for, at MPD (politiet i byen, red.) kan blive det bedst mulige, udtaler hun i en erklæring.

Hun erklærer sig desuden stolt over den udvikling politiet i Minneapolis har gennemgået.

- Men sammen med andre hændelser har sidste lørdags tragedie fået mig til at reflektere dybt (over sin stilling, red.), tilføjer hun.

Borgmesteren i Minneapolis, Betsy Hodges, har ifølge nyhedsbureauet AP opfordret politichefen til at forlade stillingen.

- Tydeligvis har borgerne i Minneapolis også mistet tilliden til hende, siger borgmesteren.

- Hvis vi fortsat skal forbedre politiet - og lokalsamfundets tillid til politiets arbejde - skal vi have nye ledere, tilføjer hun.

Lørdag aften ringede 40-årige Justine Damond til politiet, for at anmelde det hun troede var et seksuelt overgreb, som fandt sted bag hendes hus i et ellers roligt villakvarter i Minneapolis.

Hun stod ude på gaden i sin pyjamas og talte med betjentene i politibilen, da hun blev skudt.

Betjentene havde kameraer på deres uniformer, men de var ikke tændt, da skuddet blev affyret. Heller ikke det kamera, som var monteret i politibilen, fangede hændelsen.

- Jeg kan godt forstå, hvorfor mange mennesker har spørgsmål om omstændighederne omkring skudepisoden, sagde politichef Janeé Harteau tidligere denne uge.

Politiet har bekræftet, at drabsofferet ikke havde våben på sig. Betjenten, der affyrede skuddet, er suspenderet og har ikke udtalt sig offentligt om sagen.

Hans makker den pågældende aften har fortalt, at han selv blev forskrækket af en høj lyd nær deres politibil, da de talte med Justine Damond.

Kvinden stammede fra Sydney i Australien. Hun arbejdede som meditationslærer i Minneapolis, hvor hun boede med sin forlovede. Parret skulle ifølge australske medier snart giftes.

Australiens premierminister, Malcolm Turnbull, har udbedt sig en forklaring på den tragiske hændelse fra de amerikanske myndigheder.