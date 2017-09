Politi ransager bopæl syd for London i sag om togbombe

Britisk politi er lørdag eftermiddag i gang med at ransage en bopæl i Surrey syd for London.

Området, der lørdag eftermiddag ransages, er blevet evakueret, lyder det videre.

- Beboere i bygninger, der ligger lige op til adressen, bliver også evakueret for en sikkerheds skyld, skriver politiet ifølge The Guardian.

Der er spærret af i en radius af 100 meter fra boligen, der ligger i forstaden Sunbury.

Ransagningen sker, efter at britisk politi lørdag morgen anholdt en 18-årig mand i Dover i det sydlige England.

Manden er ifølge BBC's oplysninger mistænkt for at have plantet en bombeanordning i et undergrundstog. Han havde angiveligt i sinde at flygte med færge fra Storbritannien.

30 personer kom til skade, da bomben gik af. Lørdag eftermiddag er tre af disse fortsat indlagt på hospitalet, skriver BBC.

De britiske myndigheder har hævet trusselsniveauet til det højeste niveau efter angrebet, der efterforskes som terror. Det betyder, at endnu et angreb kan være nært forestående.

Islamisk Stat har taget skylden for angrebet.