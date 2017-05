Politi i Phoenix anholder formodet seriemorder efter et år

Politiet i Phoenix i den amerikanske delstat Arizona har anholdt en mand, som mistænkes for at have dræbt ni personer i løbet af 11 måneder.

- Denne sag har plaget vores lokalsamfund i over et år, siger Jeri William, politichef i Phoenix, på et pressemøde mandag lokal tid ifølge Fox News.

Politiet har jagtet seriemorderen i over et år.

Personen, der nu er anholdt, er en 23-årig mand af latinamerikansk afstamning.

Hovedparten af de mange drab fandt sted fra marts 2016 og fire måneder frem.

Her blev tre mænd, tre kvinder og en 12-årig pige dræbt. Alle syv blev skudt, mens de gik på gaden eller opholdt sig foran deres hjem.

Samtlige drab blev begået efter mørkets frembrud i bydelen Maryvale i den vestlige del af Phoenix.

Desuden er den mistænkte sigtet for yderligere to likvideringer samt to forsøg på drab.

Allerede i april i år havde politiet den 23-årige mand til forhør i forbindelse med et drab i august 2015 på en 61-årig mand. Den dræbte havde et forhold til den mistænktes mor.

Politiet har siden gransket mandens forklaringer, og det har nu tilsyneladende ført til et gennembrud i sagen.

Efterforskerne mener også, at han stod bag nedskydningen af en 22-årig mand nytårsdag 2016.

Med undtagelse af det første offer var de øvrige otte tilfældige personer uden tilknytning til den anholdte, oplyser politichef Jeri William.

I juli 2016 offentliggjorde politiet i Arizona en fantomtegning af den formodede gerningsmand.

- Nogen derude ved, hvem der står bag dette. Vi har brug for lokalsamfundets hjælp til at opklare disse sager, sagde Joseph Yahner, politichef i Phoenix, ifølge CNN.

Tegningen viste en hvid eller latinamerikansk-udseende mand på mellem 20 og 30 år.

I håb om et gennembrud i efterforskningen blev der også udlovet en dusør på 30.000 dollar for oplysninger, der kunne føre til gerningsmanden.

- Vi håber, at vores samfund kan tage det lidt mere roligt nu, og at vores betjente vil få lidt mere søvn i visheden om, at retfærdighedens hjul endelig er i bevægelse, siger Jeri William ifølge nyhedsbureauet AP.

Hun oplyser ikke noget om et muligt motiv til de mange drab.