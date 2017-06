Politi betragter gidseltagning i Melbourne som terror

Meldingen fra politiet kommer, kort tid efter at den militante gruppe Islamisk Stat (IS) via sit nyhedsbureau, Amaq, har taget skylden for episoden.

Politiet blev mandag kaldt ud til et lejlighedskompleks i den sydlige Melbourne-forstad Brighton efter meldinger om en eksplosion.

Her fandt betjente en mand, der var død af skudsår, i lobbyen.

En anden mand holdt en kvinde som gidsel i en af lejlighederne. Efter forgæves at have forsøgt at forhandle med manden, stormede betjente lejligheden og skød og dræbte gidseltageren.

Kvinden blev reddet ud uskadt, men tre politibetjente blev såret under forløbet.

Islamisk Stat påstår, at en af gruppens krigere står bag gidseltagningen. Det er ifølge gruppen en konsekvens af, at Australien er en del af den amerikanskledede koalition mod IS.

- Vi efterforsker det som en terrorhandling, siger politikommissær Graham Ashton i delstaten Victoria, hvor Melbourne ligger, til tv-kanalen Seven.

- Vi mener, at personen havde den slags intentioner. Dog ved vi ikke endnu, om det var planlagt eller spontant, siger han videre.

Politiet undersøger også et telefonopkald, der blev foretaget til tv-kanalen Sevens nyhedsrum under gidseltagningen. Her ringede en mand angiveligt og sagde, at angrebet var relateret til Islamisk Stat.

Australien, der er en stærk allieret med USA og dets kamp mod IS i Syrien og Irak, har siden 2014 været i højt alarmberedskab på grund af risiko for angreb fra radikale ekstremister.

I december 2014 lykkedes det en mand, der udtrykte sympati for Islamisk Stat, at tage adskillige gidsler på en café i det centrale Sydney.

Efter 17 timers gidseltagning rykkede politiets aktionsstyrke ind. Det resulterede i, at manden blev dræbt. Derudover mistede to gidsler livet.

Siden september 2014 har australsk politi forpurret 12 terrorangreb og foretaget 63 terrorrelaterede anholdelser. Det fortalte den australske premierminister, Malcolm Turnbull, mandag.