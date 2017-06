Politi anholder to mænd på gaden i Ilford for London-angreb

Omkring klokken 22 anholdt betjente fra politiets antiterrorenhed - med hjælp fra bevæbnede betjente - to mænd på gaden i Ilford i det østlige London. En tredje blev anholdt under en ransagning på en adresse i samme område.

Tre mænd er sent onsdag aften blevet anholdt i forbindelse med efterforskningen af et angreb i det centrale London lørdag aften, der kostede otte mennesker livet.

Det oplyser politiet i London, Metropolitan Police, i en pressemeddelelse kort før midnat mellem onsdag og torsdag lokal tid.

Den ene af de to mænd, der blev anholdt på gaden, er en 27-årig mand. Han er anholdt på mistanke om at planlægge eller tilskynde til terrorhandlinger.

Den anden - en 33-årig mand - er anholdt på mistanke om besiddelse af stoffer med henblik på at sælge dem videre.

Manden, der blev anholdt i en bolig i Ilford, er en 29-årig mand. Han er også anholdt på mistanke om at planlægge eller tilskynde til terrorhandlinger.

Meddelelsen kommer, efter at politiet onsdag morgen oplyste, at det i de tidlige morgentimer samme dag havde anholdt endnu en mand mistænkt for at have en forbindelse til angrebet i London lørdag.

Anholdelsen skete i forbindelse med en ransagning, oplyste politiet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Der er tale om en 30-årig mand, der blev anholdt under en ransagning på en adresse i det østlige London. Han er mistænkt for at planlægge eller tilskynde til terrorhandlinger.

Lørdag aften kørte tre mænd i en varevogn ind i mennesker på London Bridge. Derefter fortsatte de til Borough Market, der er kendt for barer og spisesteder. Her hoppede de ud af bilen og stak tilfældige personer ned.

Otte personer blev dræbt, mens 48 andre blev såret. De tre gerningsmænd blev skudt og dræbt af politiet.

Mandag aften blev 12 personer, der har været anholdt i forbindelse med sagen, løsladt. Der var tale om syv kvinder og fem mænd i alderen fra 19 til 60 år. Alle blev anholdt på to adresser i Barking.

Yderligere har politiet afhørt hundredvis af vidner.

Onsdagens anholdelser sker aftenen før det britiske parlamentsvalg. Og når briterne torsdag finder vej til stemmeboksene, bliver det da også med massivt politiopbud.