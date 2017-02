Kim Jong-nam var på vej til Macau, da han angiveligt blev snigmyrdet af to kvinder i den internationale lufthavn i Malaysias hovedstad, Kuala Lumpur, mandag aften.

Politi anholder nordkoreansk mand efter drab på leders bror

Malaysisk politi oplyser lørdag, at det har anholdt en mand fra Nordkorea i forbindelse med sagen om drabet på den nordkoreanske leder, Kim Jong-uns, halvbror, Kim Jong-nam.

Dermed er antallet af anholdte i den spektakulære sag oppe på fire.

Den 45-årige Kim Jong-nam var mandag aften på vej til det kinesiske spillemekka Macau, da han angiveligt blev snigmyrdet af to kvinder i den internationale lufthavn i Malaysias hovedstad, Kuala Lumpur.

Ifølge malaysisk politi sprøjtede kvinderne en form for væske i ansigtet på ham, da han ventede på at boarde sit fly.

Kim Jong-nam henvendte sig til personalet på grund af stærke smerter.

Personalet sørgede for, at han kom under medicinsk behandling i lufthavnen, men han døde i ambulancen på vej til hospitalet.

Kilder fra både den sydkoreanske og amerikanske regering mener, at de to kvinder, der omtales som "agenter", udførte drabet på vegne af styret i Nordkorea.

Tilsyneladende er gerningspersonerne blevet fanget af overvågningskameraer i lufthavnen. Torsdag blev en kvinde fra Vietnam samt en indonesisk kvinde og hendes kæreste anholdt i forbindelse med sagen.

Kim Jong-nam og Kim Jong-un delte ikke samme mor.

Efter at være vokset op i Pyongyang blev Kim Jong-nam som otteårig flyttet til Moskva, hvor han boede sammen med sin mor, den sydkoreanske skuespiller Song Hye-rim. I slutningen af 1980'erne vendte han hjem til Nordkorea.

Kim Jong-nam var for mange år siden udset til at gå i sin far, Kim Jong-ils, fodspor, men han faldt i unåde og havde siden 2001 levet i eksil i udlandet.