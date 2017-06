Politi anholder mand i Heathrow efter Manchester-angreb

Politiet tilføjer, at der var tale om en planlagt anholdelse. Der var altså ikke nogen trussel mod sikkerheden i lufthavnen i forbindelse med aktionen.

Greater Manchester Police oplyser ikke præcist, hvornår anholdelsen fandt sted.

Anholdelsen sker mere end to uger efter angrebet mod Manchester Arena 22. maj.

Her blev 22 mennesker dræbt, inklusive børn, mens flere end 100 andre blev såret.

I alt 19 personer er blevet anholdt i forbindelse med efterforskningen af angrebet.

12 af de anholdte er siden blevet løsladt uden sigtelser.

Syv personer er stadig i politiets varetægt. Det oplyser Greater Manchester Police.

22-årige Salman Abedi, der har libyske rødder, er blevet udpeget som gerningsmanden af det britiske politi.

Både Abedis far og bror er blevet tilbageholdt i Libyen. Her har myndighederne hævdet, at begge brødre havde tilknytning til den militante bevægelse Islamisk Stat.

Netop Islamisk Stat hævder at stå bag angrebet mod Manchester Arena.

Det britiske politi forsøger fortsat at skabe sig et overblik over gerningsmandens handlinger op til angrebet.

Tirsdag offentliggjorde politiet et billede af en taske, der ifølge myndighederne indeholdt "væsentlige beviser" i sagen.

Politiet har også offentliggjort et billede af en hvid bil. Ifølge efterforskerne brugte Abedi bilen i forbindelse med fremstillingen af sin bombe.

- Selv om det er positivt, at vi gør fremskridt, så har vi stadig brug for hjælp til at skabe et klart billede af, hvad der gik forud for denne tragedie, lyder det i en meddelelse fra det britiske politi.

Politiet søger stadig vidner, der har set den hvide bil.