Politi: Mindst 19 dræbt i muligt terrorangreb i Manchester

Episoden fandt sted i forbindelse med en koncert med den amerikanske sangstjerne Ariana Grande.

Flere britiske medier kunne kort før midnat berette om en til to eksplosioner i Manchester Arena, men det er endnu ikke bekræftet.

- Redningsfolk arbejder utrætteligt på stedet, udtaler politiet i en pressemeddelelse.

Øjenvidner på stedet siger, at de hørte en stor eksplosion, der udløste panik ved arenaen.

De første ubekræftede meldinger om en eksplosion lød kort efter 22.45 dansk tid.

Det er endnu ikke bekræftet, hvad der var årsag til eksplosionen ved arenaen. To amerikanske embedsmænd oplyser dog ifølge Reuters, at en selvmordsbomber menes at stå bag.

Politiet i Manchester, der er talstærkt til stede, oplyser, at der er blevet fundet endnu "en mistænkelig genstand" i nærheden af Manchester Arena.

Kort før klokken to foretog bomberyddere i byen en kontrolleret detonation af en sprængladning ved Cathedral Gardens.

På de sociale medier kan man se, at flere politibiler og ambulancer er på vej til området.

Et vidne oplyser over for BBC, at vedkommende så mellem 20 og 30 personer ligge på gulvet efter eksplosionen.

Mange øjenvidner beretter om kaotiske scener ved koncertstedet.

- Ariana Grande havde lige afsluttet sin sidste sang og forladt scenen, da en stor eksplosion lød.

- Der var tusindvis af personer, som forsøgte at komme ud på én gang. De skreg alle og græd. Hele stedet lugtede røget og brændt, siger koncertgænger Elvie Brewster til det britiske medie Daily Mail.

Catherine Macfarlane kunne mærke eksplosionen i brystet, fortæller hun Reuters.

- Det var en kæmpe eksplosion - du kunne mærke det i brystet. Det var kaotisk. Alle løb og skreg og forsøgte bare at komme væk fra området, fortæller hun.