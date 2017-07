Polens stærke mand vil kæmpe for sin omstridte retsreform

Duda nedlagte tidligere på ugen veto mod to af de lovforslag, som vil give regeringen betydelig magt over højesteret og dommerstanden.

Kaczynski siger til TV Trwam, at det var en "meget alvorlig fejl" af præsidenten.

Men fokus skal nu være på, hvordan man kommer videre, konstaterer han.

- Det her betyder, at der kommer en reform, en radikal reform. En delvis reform vil ikke ændre noget.

Duda sagde tidligere på ugen, at han vil fremlægge sine egne forslag til en reform af justitsvæsnet inden for to måneder.

EU-Kommissionen har truet med at gribe til drastiske midler over for Polen, hvis regeringen i Warszawa ikke vil respektere domstolenes uafhængighed. Det kan i yderste konsekvens komme på tale at fratage Polen stemmeret i EU.

Kommissionen besluttede onsdag at give Polen en måned til at svare på kritikken.

- I den seneste uge har noget ændret sig i Polen. Noget andet har ikke, sagde Kommissionens første næstformand Frans Timmermans, onsdag.

Han hilste det velkommen, at Duda har nedlagt veto mod to af lovene.

- Men to af de fire love er underskrevet, og arbejdet fortsætter med de to andre, sagde Timmermans.