Polens præsident ser skavanker i udskældt lovforslag

Præsidenten er den sidste, der skal godkende forslaget. Han har 21 dage til at underskrive det.

Talsmand Lapinski kom dog ikke ind på, om præsident Duda har tænkt sig at underskrive eller ej.

Lovforslaget har tiltrukket sig kritik fra både polakker og EU.

Bliver det vedtaget, vil det fremover være parlamentet og regeringen, som har det afgørende ord ved udnævnelsen af dommere hele vejen op i systemet til højesteret.

Reformen betyder ifølge kritikere, at magtens tredeling reelt vil ophøre, da den lovgivende magt kommer til at kontrollere den dømmende.

EU-Kommissionen har truet med at tage et historisk skridt og lægge sag an mod Polen for brud på EU's grundlæggende værdier.

Det er en procedure, der aldrig er brugt før. Den kan i yderste konsekvens føre til sanktioner og tab af stemmeretten i EU's ministerråd.

Sådan en beslutning skal dog træffes med enstemmighed med de 27 andre EU-lande.

Og det ventes Ungarn at blokere for.

Lørdag har den ungarske premierminister, Viktor Orbán, sagt, at han vil kæmpe for at forsvare Polen over for EU. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Offensiven "imod Polen vil aldrig lykkes, for Ungarn vil benytte alle lovlige muligheder i EU for at udvise solidaritet med polakkerne", sagde han i en tale vist på tv.

Ungarn og premierminister Orban har selv haft en del sammenstød med EU - blandt andet på grund af dets flygtningepolitik og en omstridt uddannelseslov.