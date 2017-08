Polen skrotter fransk vision om stop for løndumping

- Vi vil forsvare vores position til den bitre ende, for det er den position, der er til gavn for polske arbejdere, siger hun.

Polen vil ikke ændre holdning til et EU-direktiv om udstationeringer, siger Polens premierminister Beata Szydlo torsdag ifølge Reuters.

Dermed går premierministeren mod den franske præsident Emanuel Macrons ønske om at ændre på EU-reglerne for udenlandsk arbejdskraft.

Macron er i disse dage på en østeuropæisk charmetur, hvor han forsøger at skaffe opbakning til sin EU-politik - særligt indsatsen mod det han ser som unfair konkurrence fra billig udenlandsk arbejdskraft.

Onsdag besøgte Macron Østrig, Slovakiet og Tjekkiet. Torsdag er Macron i Rumænien og senere besøger han Bulgarien.

Konkret ønsker den franske præsident at få ændret det såkaldte udstationeringsdirektiv, der tillader EU-landes lønmodtagere udstationering i andre EU-lande.

Med direktivet kan virksomheder i lande med lave timelønninger udstationere deres medarbejdere i lande, hvor lønningerne er højere, men stadig betale den lavere timeløn.

Det, mener Macron, tillader løndumping og giver særligt østeuropæiske virksomheder en unfair konkurrencefordel.

På et pressemøde torsdag lød det fra Macron, at det er nødvendigt at ændre på reglerne, hvis der skal holdes sammen på EU.

- Nogle politiske og forretningsmæssige kredse ønsker at bruge EU-midler samtidig med, at de udvikler et system af social og skattemæssig dumping.

- Det vil føre til opløsningen af EU, siger han på pressemødet.

Macron håber at kunne skaffe opbakning til ændringen af direktivet inden det næste EU-topmøde i oktober.

Med Polens modstand står et af de største østeuropæiske lande dog i vejen for præsidentens ønske.

Foruden modstanden fra Polen har Macron også undgået at mødes med Ungarn på sin rejse rundt i Østeuropa.

Et land der er gået imod de øvrige EU-lande ved flere lejligheder det seneste år.