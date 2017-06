Polanskis voldtægtsoffer beder dommer lukke sag efter 40 år

Under en høring fredag i Los Angeles anmodede hun retten om at skrinlægge sagen. Samantha Geimer har nemlig tilgivet Polanski for længst.

Samantha Geimer, der for 40 år siden blev voldtaget af den fransk-polske filminstruktør Roman Polanski, vil nu have den ældgamle sag lukket.

- Jeg vil bede dig om at overveje endeligt at slutte denne sag af barmhjertighed over for mig selv og min familie, sagde Geimer under høringen.

- Retfærdighed handler ikke kun om straf. Det handler om balance og omtanke, tilføjede hun.

Roman Polanski, der i dag er 83 år, indrømmede allerede i 1977, at han voldtog Samantha Geimer.

Han var i den forbindelse varetægtsfængslet i 42 dage og flygtede derefter ud af USA.

Siden har "Chinatown"-instruktøren holdt sig væk fra USA. Myndighederne i USA har adskillige gange forsøgt at få Polanski udleveret - uden held.

Polanskis advokat, Harland Braun, bad under fredagens høring dommeren om at offentliggøre vidneudsagnene fra tilståelsessagen fra 1977.

Advokaten håber, at det kan få de europæiske myndigheder til at ophæve den internationale arrestordre mod instruktøren.

Dommeren vil træffe en endelig beslutning herom senere, sagde han under fredagens høring.

Polanski blev i 2009 anholdt i Schweiz, hvor han tilbragte flere måneder i fængsel og i husarrest, før han blev løsladt. Polske domstole og myndighederne i Schweiz har flere gange afvist anmodninger om at udlevere ham til USA.

Samme dommer afgjorde i april, at det ikke vil være muligt for Polanski at vende tilbage til USA uden at skulle afsone mere tid i fængslet.