Polanski trækker sig fra filmceremoni efter protester

Det sker ifølge det franske nyhedsbureau AFP fordi en række kvinder har truet med protestaktioner, da Polanski for næsten 40 år siden blev dømt for voldtægt af en 13-årig pige i USA.

Filminstruktøren Roman Polanski har gennem sin advokat meddelt, at han ikke som planlagt vil lede komitéen, som står for uddelingen af "de franske Oscars" - Cesar-priserne.

Feministiske grupper opfordrer til en boykot af prisuddelingen i Paris 24. februar, efter at instruktøren bag filmklassikere som "Chinatown" og "Rosemary's Baby" var blevet udvalgt som leder af prisuddelingen.

- Roman Polanski beklager hele kontroversen, som har gjort ham dybt nedtrykt, og som også påvirker hans familie, siger filminstruktørens advokat, Herve Temime.

Han tilføjer, at Polanski ikke ønsker at forstyrre prisuddelingen og fjerne fokus fra filmene.

USA har forsøgt at få den 83-årige Polanski udleveret for at have haft sex med en mindreårig pige til en fest i skuespilleren Jack Nicholsons hjem i Los Angeles i 1977.

Pigen var på det tidspunkt 13 år. Polanski var 43.

Roman Polanski nåede at sidde fængslet i USA i 42 dage, inden hans forsvarer lavede en aftale med anklagemyndigheden.

Polanski erkendte at have haft sex med pigen, men ikke at der var tale om voldtægt.

Inden dommen faldt, forlod han dog USA og vendte aldrig tilbage. Heller ikke for at modtage den Oscar, som han i 2003 fik som bedste instruktør for filmen "Pianisten".