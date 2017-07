Polakker demonstrerer mod regering for ottende dag i træk

Demonstranterne mener, at det seneste skridt fra det regerende Lov- og Retfærdighedsparti (PiS) er et frontalt angreb på landets demokratiske system.

De beskylder partileder Jaroslaw Kaczynski for at forsøge at udvide sin egen magt.

Med både polske flag og EU-flag i hænderne samledes demonstranterne foran præsidentpaladset og højesteret i hovedstaden Warszawa.

De appellerer nu til den polske præsident, Andrzej Duda, om at undlade at underskrive den nye lov.

- Frihed, lighed, demokrati, lød slagordene fra de tusinder af demonstranter i Warszawa.

Også i andre storbyer som Krakow og Wroclaw var der store protester.

I de seneste dage er det omstridte lovforslag blevet vedtaget i begge parlamentets kamre. Nu venter det kun på præsidentens underskrift, inden det træder i kraft.

De planlagte reformer på retsområdet vil tvinge de nuværende højesteretsdommere på pension. Samtidig får justitsministeren ret til at udpege nye.

Regeringspartiet argumenterer for, at det nye tiltag er nødvendigt for at rydde op i et ineffektivt retsvæsen og for at bekæmpe korruption.

Eksperter og demonstranter mener derimod, at magtens tredeling reelt vil ophøre. De mener, at den lovgivende magt kommer til at kontrollere den dømmende.

EU-Kommissionen har truet med at tage nye dramatiske skridt mod Polen, hvis landet ikke bremser de nye love. De kan ifølge EU underminere retsstaten.

Allerede på et møde i den kommende uge planlægger kommissionen at sende en ny formel advarsel til Polen for brud på retsstatens principper.