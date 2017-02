Playboy erkender fejlvurdering og viser igen nøgne damer

Under overskriften "naked is normal" (nøgen er normalt, red.) vender det 63 år gamle blad tilbage til sine rødder og bringer nøgenbilleder i marts/april-nummeret.

Det oplyser magasinet på sin hjemmeside mandag.

For godt et år siden besluttede Playboy ellers, at der skulle ændringer til, fordi nøgenbilleder på print var blevet "forældet" på grund af en overflod af gratis pornografi på internettet.

Beslutningen om at vise mindre hud blev truffet under daværende administrerende direktør Scott Flanders. Han forlod dog selskabet i maj til fordel for et andet job.

Og beslutningen var da også en fejl. Det erkender Playboys kreative direktør, Cooper Hefner, der er søn til magasinets grundlægger, Hugh Hefner.

- Jeg skal være den første til at indrømme, at den måde, hvorpå bladet portrætterede nøgenhed, var gammeldags. Men nøgenhed var aldrig problemet, fordi nøgenhed ikke er et problem, siger han i en erklæring.

- I dag tager vi vores identitet tilbage og tilbageerobrer, hvem vi er, tilføjer han.

Lettilgængelig porno på internettet har gjort et stort indhug i oplagstallet siden 1972, hvor op til syv millioner mennesker købte bladet.

I dag udkommer det i mindre end 800.000 eksemplarer.

Blandt de mest kendte modeller i bladet har været Madonna, Sharon Stone og Naomi Campbell.

Da bladet udkom første gang, var det med en påklædt Marilyn Monroe på forsiden.

Playboy blev grundlagt i 1953 af den i dag 90-årige Hugh Hefner, der stadig står som chefredaktør i kolofonen.