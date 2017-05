Plads ved Louvre er evakuret efter mulig alarm

Området er evakueret af sikkerhedshensyn, skriver nyhedsbureauet AP.

En talskvinde for Macrons valgkampagne, Pauline Calmes, siger, at pladsen er evakueret som en forholdsregel, efter at der var kommet et varsel om et muligt brud på sikkerheden.

Calmes siger ikke, hvad der er baggrunden for evakueringen, blot at den er beordret af politiet.

Det verdensberømte Louvre-museum er i forvejen stærkt bevogtet, efter at en ekstremist under valgkampen angreb soldater, der stod på vagt i nærheden af museet.