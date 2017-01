Pirater mistænkes for drab på filippinske fiskere

Syv fiskere nåede at hoppe over bord, da deres båd blev angrebet af ukendte gerningsmænd.

Det øjensynlige piratangreb er sket på et tidspunkt, hvor landets militær har fået en tidsfrist på seks måneder til at nedkæmpe militante islamister, som også udgør en stadig trussel mod skibe.

Over en snes sømænd og turister blev taget som gidsler af militante islamister sidste år ved angreb på små både og yachter.

Det har skabt bekymring hos myndighederne i Indonesien, Malaysia og Filippinerne.

Den lille, men meget voldelige muslimske oprørsgruppe Abu Sayyaf er berygtet i den sydlige del af Filippinerne for bortførelser, afpresning og halshugninger.

Det tyske nyhedsbureau dpa skriver, at Abu Sayyaf stadig tilbageholder omkring 20 gidsler - deriblandt en 70-årig tysker, som blev bortført fra sin yacht i november.

Talsmanden for den filippinske kystvagt, Armand Balilo, oplyser, at der var 15 mand om bord på den filippinske fiskebåd, som blev angrebet ud for øen Laud Siromon nær halvøen Zamboanga.

Fem bevæbnede mænd i en speedbåd dræbte otte af fiskerne, da de var på vej hjem.

- Vi mener at det var et piratangreb. Hvis det havde været militante islamister, så ville de have taget gidsler for at få løsesum, siger Balilo.

Militærpersonel er blevet sat ind sammen med politiet for at opklare angrebet, oplyser talsmanden.

Filippinerne består af omkring 3000 øer.

Den store sydlige ø Mindanao er centrum for Abu Sayyaf, som er solidariske med Islamisk Stat (IS).

Den islamistiske oprørsgruppe kæmper for en selvstændig stat i den muslimske sydlige del af den ellers katolske sydøstasiatiske østat.