Pilot med heltestatus stifter protestparti i Ukraine

Nadija Savtjenko blev et symbol på modstanden mod Rusland i 2014. Nu stifter hun et protestparti.

En populær helikopterpilot, der opnåede status som nationalhelt i Ukraine, da hun blev fængslet i Rusland, har dannet sin egen oppositionsbevægelse og udfordrer de politiske magthavere i Kijev.

- Jeg gør det her for at skabe reelle forandringer, siger Nadija Savtjenko til ukrainske medier i den vestlige storby Lviv. Her blev hendes nye bevægelse, Runa, præsenteret for offentligheden mandag.