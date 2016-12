Pilot fyret efter fuldemandsagtig snak fra cockpittet

Skrækslagne passagerer beskyldte pilot for at være påvirket. Videooptagelse underbygger påstanden.

Oppe i cockpittet talte han derefter så sløret over flyets højttalersystem, at flere af de 154 passagerer blev nervøse for hans evne til at sidde ved rorpinden.

Skrækslagne passagerer kontaktede myndighederne og beskyldte piloten for at være beruset eller på stoffer.

En optagelse på YouTube underbygger tilsyneladende påstanden.

Her ses den 32-årige pilot vakle gennem sikkerhedskontrollen og tabe ting på gulvet. Piloten var også ankommet for sent til sin flyvning onsdag fra lufthavnen i Surabaya til hovedstaden Jakarta.

Flyvningen blev gennemført med en anden pilot. Men flere passagerer valgte at annullere deres billet.

Fredag oplyste luftfartsselskabet Citilink, et datterselskab af det nationale flyselskab Garuda Indonesia, at piloten er afskediget.

- Resultatet af vores undersøgelse indtil nu er tilstrækkelig for vores ledelse til at tage en fast beslutning og fyre piloten, siger en talsmand for selskabet.

Citilink mangler endnu at fastslå, om piloten var påvirket af stoffer eller alkohol.

Men, lyder det fra talsmanden:

- I luftfartsindustrien tror vi på nul fejl.

Pilotens adfærd var så særpræget, at passagerernes sikkerhed blev bragt i fare. Og det er grund nok til en afskedigelse, forklarer han.

Citilinks administrerende direktør har erklæret sig villig til at indgive sin afskedsansøgning for at tage ansvar for hændelsen. Bestyrelsen har endnu ikke taget stilling til topchefens tilbud.

Indonesien har en dårlig statistik for luftfartssikkerhed. De senere år har der været flere flykatastrofer.