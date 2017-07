Perus præsident overvejer at benåde forhadt forgænger

Perus præsident, Pedro Pablo Kuczynski, siger fredag aften lokal tid, at en gruppe læger skal hjælpe ham med at beslutte, om han skal benåde den forhenværende præsident Alberto Fujimori.

Hans helbred er dog skrantende, og den 78-årige ekspræsident har derfor for omtrent et år siden søgt om at blive benådet.

Tusindvis af demonstranter gik på gaden, efter at præsident Kuczynski havde luftet tanken om at benåde sin forgænger.

Den 78-årige Fujimori afsoner en dom på 25 års fængsel for brud på menneskerettigheder, korruption og for at beordre likvideringer.

Præsident Kuczynski sagde i et radioprogram fredag, at han sandsynligvis vil tage en beslutning inden årets udgang.

Han slår samtidig fast, at en eventuel benådning vil være en "medicinsk benådning" og altså ikke en benådning for forbrydelserne, som Fujimori er dømt for.

- Dette vil udelukkende blive besluttet af en række læger, som vil se på tidligere præsident Fujimoris helbred, sagde Kuczynski.

Peruansk lovgivning åbner for muligheden for at benåde personer, der er dømt for mord, hvis personen lider af en uhelbredelig sygdom.

Fujimori har tre gange tidligere fået afslag på sin forespørgsel.