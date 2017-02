Perus præsident beder Trump udlevere eftersøgt ekspræsident

Den peruanske regering mener, at Alejandro Toledo, der er eftersøgt af Interpol for at tage imod bestikkelse, befinder sig i USA. Bestræbelserne på at fange ham er dog gået i stå på grund af juridiske forhindringer, lyder det.

Torsdag udstedte en peruansk dommer en international arrestordre på Alejandro Toledo.

Han beskyldes for at have taget imod 20 millioner dollar - eller knap 140 millioner kroner - i bestikkelse fra den brasilianske byggevirksomhed Odebrecht under sin tid som præsident i Peru.

Den i dag 70-årige Toledo sad som præsident fra 2001 til 2006.

Pedro Pablo Kuczynski oplyser dog ikke, hvordan Donald Trump reagerede på anmodningen, ligesom Det Hvide Hus heller ikke har kommenteret den.

Indenrigsministeren i Peru, Carlos Basombrio, fortalte tidligere søndag, at USA vil have flere beviser, før de amerikanske myndigheder skrider til anholdelse af Alejandro Toledo.

Tvisten truer med at belaste forholdet mellem USA og Peru, der ellers er allierede.

I en erklæring fra Det Hvide Hus oplyser Donald Trump, at de to ledere talte om at "forstærke de bilaterale bånd, der eksisterer mellem USA og Peru".

Imens oplyser Kuczynski, at de to udvekslede deres synspunkter på forholdet mellem de to lande, ligesom de talte om emner som "forsvar af demokratiske principper og bekæmpelse af korruption".

Trump har angiveligt også inviteret Pedro Pablo Kuczynski til at besøge ham i USA.