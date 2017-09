Peru udviser Nordkoreas ambassadør som straf for atomtest

Regeringen i Peru har udvist Nordkoreas ambassadør i landet. Det sker som gengæld for det isolerede styres seneste atomtest.

Ambassadør Kim Hak-chol har fået fem dage til at forlade Peru, oplyser ministeriet videre.

Samme skridt tog Mexico i sidste uge. Her gav den mexicanske regering Nordkoreas ambassadør i landet, Kim Hyoung-gil, 72 timer til at forlade Mexico.

- Nordkoreas atomhandling er til alvorlig fare for international fred og sikkerhed og udgør en voksende trussel mod lande i regionen. Herunder Sydkorea og Japan, Mexicos langvarige allierede, oplyste den mexicanske regering torsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Udvisningerne fra Peru og Mexico kommer, efter at USA's vicepræsident, Mike Pence, har opfordret de to lande sammen med Brasilien og Chile til at afbryde de diplomatiske forbindelser til Nordkorea.

Peru etablerede sine diplomatiske forbindelser til Nordkorea i 1988.

Nordkorea foretog søndag 3. september styrets seneste og hidtil mest kraftfulde atomprøvesprængning.

Det var sjette gang, at det nordkoreanske styre ignorerede FN-resolutioner, der forbyder landet at foretage den slags våbentest.

FN's Sikkerhedsråd blev mandag aften enig om at indføre nye sanktioner mod Nordkorea som følge af den seneste atomtest.

Samtlige medlemmer af rådet stemte således for en resolution, som USA havde foreslået.

- Det er uden sammenligning de hårdeste tiltag, der nogensinde er pålagt Nordkorea, sagde USA's FN-ambassadør, Nikki Haley.

Sanktionerne omfatter en begrænsning på Nordkoreas import af råolie.

Desuden er der indført totalforbud mod at importere tekstiler fra Nordkorea, ligesom at alle lande forbydes at udstede nye arbejdstilladelser til nordkoreanske gæstearbejdere.