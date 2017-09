Peru i politisk krise efter at parlament afsætter regering

Der er politisk krise i Peru, efter at landets regering er blevet tvunget til at gå af oven på en tillidsafstemning i parlamentet tidligt fredag.

Her kritiserede medlemmer af det oppositionsdominerede parlament blandt andet landets undervisningsminister, der beskyldes for etiske brud og dårlig håndtering af en to måneder lang lærerstrejke.

Præsident Pedro Pablo Kuczynski blev opfordret til at afsætte ministrene.

Men det nægtede Kuczynski. I stedet bad han om en tillidsafstemning om hele regeringen - som han tabte med 77 stemmer imod regeringen og 72 for.

På Twitter skrev præsidenten, at "vi giver ikke op".

- For børnene, for Peru og for evnen til at regere, tilføjer han.

Kuczynski skal nu forsøge at danne en ny regering. Det har han 72 timer til at gøre.

Ifølge Perus forfatning skal præsidenten erstatte premierministeren. Men han kan ikke alene udpege de 18 andre medlemmer af regeringen.

Hvis parlamentsmedlemmerne ikke godkender dem, kan præsidenten i stedet vælge at udskrive parlamentsvalg.

Perus lovgivende forsamling er domineret af politikere, som støtter Keiko Fujimori. Hun tabte snævert til Kuscynski i sidste års præsidentvalg.