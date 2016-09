Pentagon: Informationsministeren hos Islamisk Stat er dræbt

Talsmanden for det amerikanske forsvarsministerium, Peter Cook, siger, at det var ved at præcisionsangreb nær Raqqa i Syrien, at Wa'il Adil Hasan Salman al-Fayad blev dræbt-

- Wa'il ledede Islamisk Stats propagandavideoer, som viser tortur og henrettelser, siger Cook, som siger, at det drejer sig om en af de absolut øverste ledere i Islamisk Stat. han var ifølge Pentagon meget tæt på Fabu Mohamed al-Adnani - et andet ledende medlem af Islamisk Stat, som blev dræbt for to uger siden.

Ifølge det russiske forsvarsministerium var det et russisk Su-34 krigsfly, som dræbte op mod 40 krigere fra IS - deriblandt Abu Mohamed al-Adnani.

Ifølge de russiske oplysninger fandt angrebet sted i Maaratat-Umm Khaush i Aleppo-provinsen. Ved dette angreb mistede Islamisk Stat den person, som ledede angreb uden for Irak og Syrien.

Den 39-årige Mohammad al-Adnani, som var den officielle talsmand for IS, havde været nævnt som en potentiel efterfølger til IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi.

Adnani stod for Islamisk Stats propagandavideoer, som bevægelsen har udsendt for at tiltrække nye tilhængere.

Islamisk Stat har lidt en række tilbageslag i både det nordlige Syrien og i dele af Irak, hvor bevægelsen udråbte et kalifat i 2014.