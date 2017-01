Ifølge den kommende vicepræsident, Mike Pence, vil Donald Trump sikre amerikanerne mod nye hackerangreb. Her ses Pence tale til journalister efter et møde med Trump i New York City fredag.

Pence: Trump vil hurtigt og aggressivt bekæmpe hackerangreb

- Den kommende præsident har gjort det meget klart, at vi vil tage aggressive metoder i brug i vores administrations første dage for at bekæmpe cyberangreb og beskytte det amerikanske folk mod den slags indtrængen i fremtiden, siger han.

Den korte kommentar faldt uden for Donald Trumps hovedkvarter, Trump Tower, sent fredag aften.

Tidligere på fredagen frigav den amerikanske efterretningstjeneste en tidligere hemmeligstemplet rapport om Ruslands hackerangreb mod USA under præsidentvalget.

Ifølge rapporten forsøgte Ruslands præsident, Vladimir Putin, at hjælpe Donald Trump med at vinde valget.

Donald Trump insisterer på, at hackerangreb, som blev udført under valgkampen i USA, ikke havde nogen betydning for resultatet af valget.

I en udtalelse sent fredag sagde Donald Trump, at han inden for 90 dage vil have udarbejdet en plan for bekæmpelse af hackerangreb.