Pence: Møde mellem Trump og Indiens Modi var historisk

I en tale til medlemmerne af USA's indiske erhvervsråd understreger Pence, at Indien må fortsætte en økonomisk reformproces og sikre et handelssamarbejde, som er givende for begge de store lande.

Pence siger, at Trump anerkender relationerne mellem USA og Indien "som et af de vigtigste strategiske forhold i det 21. århundrede."

Mike Pence, den amerikanske vicepræsident, kalder et første møde mellem præsident Donald Trump og den indiske premierminister, Narendra Modi, for "historisk og produktivt".

Under sit møde med den indiske premierminister i Det Hvide Hus mandag understregede Trump, at USA, Indien og Japan sammen vil gennemføre flådeøvelser i Det Indiske Ocean.

Den amerikanske tilstedeværelse synes rettet mod Indiens rival Kina.

Trump takkede også den indiske regering for at støtte nye sanktioner mod Nordkorea.

USA's vicepræsident siger, at en godkendelse af et våbensalg til Indien er på vej. Ordren drejer sig om droner til havforsvar, angrebshelikoptere af typen Apache og transportfly af typen C-17.

Indien er i gang med at bytte gammelt militært udstyr med nyt for at kunne forsvare sig mod potentielle trusler fra Pakistan og Kina. Indien har også købt våben i Rusland, men i stigende grad hos USA og Frankrig.

Under et besøg i Washington sidste år lagde Modi vægt på en styrkelse af de politiske bånd til USA. Det centrale budskab var ønsket om fælles bekæmpelse af terrorisme og et tættere sikkerhedssamarbejde.