Pavens kassemester erklærer sig uskyldig i sexanklager

Pell var ledsaget af sin advokat, Robert Richter, der på vegne af den 76-årige kardinal fortalte, at han erklærede uskyldig i alle anklager mod ham.

- For at undgå enhver tvivl vil kardinal Pell erklære sig uskyldig i alle anklager mod ham og fastholde sin uskyld, siger Robert Richter til The Daily Telegraph.

Kort efter klokken 9 onsdag lokal tid ankom George Pell til retten i Melbourne.

Under stor mediebevågenhed blev den 76-årige kardinal ført ind i retten omkranset af politi. Den indledende høring i sagen begyndte klokken 10, og bare et kvarter efter kunne Pell igen forlade retten.

Anklageskriftet mod Pell er indtil videre hemmeligholdt.

Da det i juni blev offentliggjort, at der var rejst sigtelse mod ham, indkaldte han til et pressemøde i Vatikanet, hvor han afviste alle anklager mod ham og kaldte sagen en "heksejagt".

- Disse sager har nu været efterforsket i to år. Der har været læk til medierne. Der har været et karaktermord uden ophør, sagde han dengang.

I fire år har en uafhængig undersøgelseskommission gransket omfanget af misbrugssager i den katolske kirke i Australien, og hvordan kirken har håndteret sagerne.

Blandt de foreløbige konklusioner er, at syv procent af alle præster i perioden fra 1950 til 2010 menes at have misbrugt børn seksuelt. Det skriver AAP.

Et af de steder, hvor det har stået værst til, er i George Pells hjemby, Ballarat.

Pell var selv præst i Ballarat i 1970'erne og 1980'erne.

Det næste retsmøde i sagen mod den højtstående kardinal er 6. oktober.