Pavens finansminister er tiltalt for sexmisbrug og voldtægt

Australiens mest indflydelsesrige katolik, kardinal George Pell, er tiltalt for flere tilfælde af sexmisbrug.

Det oplyser politiet i delstaten Victoria torsdag formiddag lokal tid ifølge flere australske og internationale medier.

- Kardinal Pell er tiltalt for flere tilfælde af seksuelle overgreb, som ligger tilbage i tiden. Der er adskillige sagsøgere i forbindelse med disse tiltaler, siger vicepolitikommissær Shane Patton på et pressemøde.

Politiet tog ikke mod spørgsmål og undlod at uddybe, hvad kardinalen er beskyldt for.

The Sydney Morning Herald skriver dog, at mindst et af tiltalepunkterne omhandler voldtægt.

George Pell er ifølge avisen den tredje højst placerede person i Vatikanet, hvor han har ansvaret for kirkens økonomi.

Den australske kardinal, der bor i et lejlighedskompleks i Rom tæt på Peterspladsen, har endnu ikke ikke kommenteret tiltalen.

Men han har tidligere under politiets efterforskning afvist at have gjort noget forkert.

Tre efterforskere fra politiet i Victoria rejste sidste år til Rom for at udspørge George Pell om de påståede overgreb.

18. juli får han ved en indledende høring ved en domstol i Melbourne mulighed for at udtale sig om de konkrete anklagepunkter. Hvis han dukker op.

Australien og Vatikanet har ikke en udleveringsaftale, og Pell kan dermed undgå at blive retsforfulgt ved at holde sig væk fra Australien. Men han ventes at ville forsvare sig mod anklagerne, skriver australske medier.

Sagen ventes ifølge The Sydney Morning Herald at "sende chokbølger gennem den katolske kirke i Australien og resten af verden".

- Anklagerne vil sandsynligvis tvinge kardinal Pell til at træde tilbage fra sin post i Vatikanet, mens hans forsvarer sig mod beskyldningerne, skriver avisen.

George Pell indledte sin karriere som præst i byen Ballarat i Victoria, hvorefter han blev udnævnt til ærkebiskop i Melbourne og derefter udnævnt til kardinal.

Den katolske kirke har været viklet ind i en lang række sager, hvor præster og andre gejstlige er blevet sigtet og dømt for overgreb på især mindreårige af begge køn.