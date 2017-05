Paven skal give Trump rundvisning i Peterskirken

Trump mødes med pave Frans onsdag morgen i Vatikanet. Blandt de emner, som de tidligere har været klart uenige om, er flygtninge og migranter, uhæmmet kapitalisme og klimaforandringer.

De er også uenige om dødsstraf og våbenhandel, mens de ser ens på abortspørgsmålet og forfølgelsen af kristne i Mellemøsten og Asien.

Efter en audiens hos paven, som også Trumps kone, Melania, og datteren Ivanka ventes at deltage i, får det amerikanske præsidentpar en rundvisning i Det Sixtinske Kapel og i Peterskirken.

Trump mødes derefter med Italiens præsident og premierminister i præsidentpaladset.

Den amerikanske præsident flyver onsdag eftermiddag til Bruxelles for at deltage i møder med ledere fra EU og Nato, inden han sent torsdag vender tilbage til Italien for at deltage i et G7-topmøde på Sicilien fredag og lørdag.