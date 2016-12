1. juledag kommer pave Frans med sit traditionelle julebudskab, Urbi et Orbi - til Byen og Verden. Det sker fra den centrale balkon på Peterskirken (arkivfoto).

Paven opfordrer til mere ydmyghed i en materialistisk verden

I en verden besat af gaver, fest og selvcentrering er der brug for ydmyghed, siger paven i julegudstjeneste.

Det var budskabet fra pave Frans under hans gudstjeneste i Peterskirken i Vatikanet juleaften.

Julen er blevet taget som gidsel af en materialisme, der overskygger Gud og gør mange mennesker blinde over for krig, sult og flygtninge.

- I dag kan man finde den samme ligegyldighed, når julen bliver en fest, hvor hovedpersonerne er os selv i stedet for Jesus. Hvor lysene af Gud bliver kastet ind i skyggerne. Når vi går højt op i gaver, men er kolde over for de, der er marginaliseret.

Frans, som er overhoved for verdens 1,2 milliarder katolikker, fejrer i år sin fjerde jul som pave, efter at han blev indsat i 2013.

Ifølge paven er mange i den rige del af verden nødt til at blive mindet om, at julens budskab er ydmyghed, enkelthed og mystik.

- Denne verdslighed har taget julen som gidsel. Den har brug for at blive befriet.

- Hvis vi vil fejre julen rigtigt, så er vi nødt til at tænke på følgende billede: Det skrøbelige, enkle i en lille nyfødt, sagtmodigheden, hengivenheden i de svøbte klæder. Dér er Gud, siger pave Frans.

Pave Frans, der har gjort det til et varemærke at forsvare verdens fattige, siger samtidig, at Jesusbarnet bør minde folk om alle dem, der lider - især børnene.

- Lad os også tillade os at blive udfordret af de børn i verden, som ikke ligger i en vugge med kærtegn af hengivenhed fra en mor og far, men som lider under usle forhold, der fortærer værdigheden.

- De må skjule sig under jorden for at undslippe bombardementer, leve på fortove i storbyer, sidde i bunden af overlæssede både med andre flygtninge, siger paven.

- Lad os tillade os selv at blive udfordret af de børn, der græder, fordi ingen hører deres sult. Af de børn, der ikke har legetøj, men våben, mellem deres hænder.

Sikkerhedsniveauet i Vatikanet - og i Italien i det hele taget - er blevet hævet op til juledagene. Det sker, efter at italiensk politi fredag skød og dræbte den formodede gerningsmand fra Berlin-angrebet i Milano.

Tysk politi mener, det var tuneseren Anis Amri, der kørte en lastbil gennem en menneskemængde på et julemarked i Berlin mandag aften og dræbte 12 mennesker og kvæstede 50 andre.