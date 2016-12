Pave Frans i hans årlige juleformaning Urbi et Orbi.

Paven opfodrer til at lade våbnene tie i Syrien

I en jul, hvor sikkerheden er skærpet over det meste af Europa, er freden pavens tema. Han taler på baggrund af, at en formodet islamist i begyndelsen af ugen kørte en lastbil ind i et julemarked i Berlin med fuld fart og dræbte 12.

I sit årlige julebudskab på Peterspladsen i Rom opfordrer pave Frans til, at våbnene tier i Syrien.

Som leder for 1,2 milliarder katolikker udtrykker den katolske kirkes overhoved håb om "fred for dem, som mistede et menneske nær på dem som et resultat af brutale terrorhandlinger".

Titusinder er mødt op på pladsen for at høre paven give sit fjerde "Urbi et Orbi" (til byen og verden) - den pavelige juleformaning.

- Alt for meget blod er blevet udgydt, konstaterer han om den snart seks år lange borgerkrig i Syrien.

- Det er på tide, at våbnene tier for altid, og at det internationale samfund aktivt søger en forhandlet løsning, siger han fra Peterskirkens balkon.

Pave Frans opfordrer også israelerne og palæstinenserne til at "have modet og beslutsomheden til at skrive en ny side i historien".

- Hvor had og hævngerrighed må vige for viljen til at bygge en fremtid på gensidig forståelse og harmoni.

Han opfordrer samtidig til, at konflikterne i Irak, Libyen og Yemen ophører.