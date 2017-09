Paven: Benægtere af klimaforandringer er stædige

- De, der benægter det (klimaforandringer, red.), burde gå til forskerne og spørge dem. De udtrykker sig meget klart, meget præcist, sagde han under et pressemøde efter et fem dage langt besøg i Colombia.

- Man kommer til at tænke på en frase fra Det Gamle Testamente: "Mennesket er dumt, en stædig, blind mand", tilføjede han.

Paven understregede, at individer og politikere har "et moralsk ansvar" i forhold til at reagere på klimaforskeres anvisninger, der tydeligt beskriver, hvad der skal gøres for at standse den globale opvarmning.

- Det her er ikke holdninger, der kommer ud af den blå lift. De er meget tydelige, sagde han.

- De (verdenslederne, red.) træffer en beslutning, og historien vil dømme de beslutninger.

Paven er en varm fortaler i kampen mod at standse klimaforandringerne og konsekvenserne i form af sygdom, krig og flugt fra de hårdt ramte områder.

Han har jævnligt kritiseret politikere for en manglende indsats.

Kommentarerne bliver af mange anset for at være små stikpiller til præsident Donald Trump, der tidligere på året besluttede at trække USA ud af den historiske COP21-klimaaftale fra Paris.