Passager blev smidt af fly for at fornærme Trumps datter

Synet af Donald Trumps datter Ivanka på et fly gjorde tilsyneladende en mand så rasende, at han endte med at blive fjernet fra flyet.

Efter at have kigget en ekstra gang på Ivanka Trump, udbrød manden et "Oh my God" og fulgte op med:

- Det er et mareridt.

Det fortæller Marc Scheff, en anden passager, som overværede optrinet om bord på flyet.

JetBlue Airways bekræfter, at en passager torsdag var blevet fjernet fra et fly, før det skulle lette fra New Yorks John F. Kennedy International Airport mod San Francisco.

- At tage beslutning om at fjerne en kunde fra en afgang er ikke nem, hedder det i en meddelelse

Bortset fra at passageren fik et sæde på en senere afgang, oplyser JetBlue ikke yderligere om hændelsen.

Marc Scheff, der sad på rækken foran Ivanka Trump, fortæller, at passageren tydeligvis var ophidset, da kabinepersonale henvendte sig og spurgte, om alt var i orden.

- De ødelægger vores land. Nu forsøger de at ødelægge vores flyvetur, svarede han.

Det er ikke lykkedes Reuters at få bekræftet mandens identitet.

Men kendishjemmesiden TMZ har viderebragt et tweet fra en navngiven person, som skriver, at hans ægtemand havde set Ivanka Trump og hendes mand, Jared Kushner, i lufthavnens terminal fem.

- Ivanka og Jared i JFK T5, flyver rutefly. Min mand løber efter dem for at chikanere dem, står der i tweetet, som siden er blevet slettet.

Donald Trumps talsmand, Sean Spicer, siger om Ivankas oplevelse på flyet, "at jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad din politiske baggrund er, eller hvad du tænker".

- At gøre det over for en kvinde, som var der med sine børn, det er ikke den måde, vi som amerikanere bør opføre os på, siger Spicer til Fox News.

Ivanka Trump var ifølge ABC News på vej til Hawaii for at holde ferie med sin familie.