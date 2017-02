Den franske præsidentkandidat Emmanuel Macron, der ifølge de seneste meningsmålinger er favorit til at vinde præsidentvalget i april og maj, bliver i stigende grad udsat for angreb og bagvaskelse i russiske medier.

Partileder rammes af falske nyheder i fransk valgkamp

Det er første gang, at der fremsættes en sådan direkte beskyldning om russisk indblanding i fransk politisk fra et politisk parti i Paris.

Ferrand siger, at Rusland gerne ser den omstridte højrefløjspolitiker Marine le Pen ved magten. Ifølge Ferrand foretrækker Rusland også at se den konservative Francois Fillon vinde frem for centrumpolitikeren Macron.

Ferrand drager paralleller til det amerikanske præsidentvalg, hvor USA's efterretningstjenester afslørede indblanding fra Kreml.

- Amerikanerne opdagede det, men det skete for sent, siger Ferrand.

Macron, som 39-år og tidligere økonomiminister, står i spidsen for en nyopstartet centrumbevægelse, der lover at forene en splittet nation.

Han vil samtidig forstærke forholdet mellem Frankrig og Tyskland og således styrke EU.

Macron og hans bevægelse "Fremad!" har fået uventet medvind i kampen for at blive Frankrigs næste præsident efter socialisten François Hollande.

Han langer kraftigt ud efter Marine Le Pen, som siger, at hun taler "på vegne af folket".

- De siger, at de taler i folkets navn. Men de er blot bugtalere. De taler på vegne af bitterhed, siger han.

Et eksempel på den russiske propaganda er hjemmesiden Sputnik.

Hjemmesiden citerer for eksempel den franske parlamentariker Nicolas Dhuicq, som er Putin-tilhænger, for at kalde Macron "en marionet for USA's politiske og økonomiske elite."

Sputnik skriver videre, at "afsløringer" om Macrons privatliv snart vil blive offentliggjort.

Det sker efter, at Macron for nyligt blev tvunget til at afvise rygter om, at han skulle han have et udenomsægteskabeligt homoseksuelt forhold.