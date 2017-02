Partifæller starter valgkamp for mere magt til Erdogan

Tyrkiets premierminister, Binali Yildirim, uddelte røde nelliker til partifæller i Ankara lørdag, før han gik på talerstolen og agiterede for et "ja" ved den kommende forfatningsafstemning.

Under massivt sikkerhedsopbud er valgkampen forud for afstemning om ny forfatning lørdag skudt i gang.

Foran tusindvis af AKP-partifæller i Ankara delte Yildirim røde nelliker ud og lovede, at Tyrkiet vil blive et mere stabilt land, hvis præsident Recep Tayyip Erdogan får mere magt, som han vil få ved et "ja" 16. april.

- For et stærkt Tyrkiet med mere stabilitet siger vi "ja". Det er vores ønske, siger Yildirim.

Partimødet i Ankara er den officielle start på valgkampen for det konservative AKP.

Hvis det tyrkiske folk følger AKP's opfordring og siger god for den reviderede forfatning, åbner det en mulighed for, at Erdogan kan blive siddende som præsident frem til 2029.

Til den tid vil han have været præsident i 15 år.

Samtidig vil præsidenten få mulighed for at udstede dekreter, erklære undtagelsestilstand, hyre ministre og topembedsfolk samt opløse landets parlament.

Kritikere af en ny forfatning frygter, at det vil svække parlamentet og give Erdogan for meget magt.

- Vi er i gang med en proces, hvor al magt bliver samlet hos én person, siger Kemal Kilicdaroglu, der leder oppositionspartiet Det Republikanske Folkeparti (CHP) ifølge nyhedsbureauet Dogan.

Men Binali Yildirim forsikrer, at der kun er gevinster at hente.

- Det nye system vil gøre en ende på terroren. Det vil ødelægge terroren, siger han.

Over 6500 politibetjente var lørdag udstationeret i forbindelse med talen. Tyrkiet befinder sig fortsat i undtagelsestilstand efter sidste års fejlslagne kupforsøg mod præsident Erdogan.

Der har ligeledes været flere bombeangreb i Tyrkiet de seneste år. Borgerkrigen i nabolandet Syrien har fået tyrkisk militær til at gå ind i det nordlige Syrien. Det sker i et forsøg på at holde konflikten og Islamisk Stat på afstand.