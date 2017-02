Partifæller redder Trump fra at fremlægge skattepapirer

Republikanerne har nedstemt et forslag om at tvinge præsidenten til at offentliggøre sine selvangivelser.

Republikanerne i Repræsentanternes Hus i USA har blokeret et forsøg fra Demokraterne på at tvinge præsident Donald Trump til at fremlægge sine selvangivelser for Kongressen.

Det skriver nyhedsbureauet AP ifølge The New York Times.

Demokraten Bill Pascrell sagde mandag, at Kongressen har et ansvar for at sørge for, at "den udøvende magt går forrest, når det kommer til gennemsigtighed for at sikre, at offentlighedens interesse kommer først".