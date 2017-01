Pape på charmetogt i Strasbourg om dansk Europol-aftale

Den danske justitsminister forsøger at overbevise EU-parlamentarikere om at godkende Europol-aftale hurtigt.

Danmark har af den årsag rigtig travlt med at overbevise EU-Parlamentet om, at de skal godkende aftalen hurtigt.

Derfor har justitsminister Søren Pape Poulsen (K) tirsdag været i Strasbourg for at mødes med koordinatorerne for de politiske grupper.

- Det er en stram tidsplan, men vi bruger ret mange kræfter på det her.

- De kan se, at det er noget, den danske regering mener ret tydeligt. Vi har høringer i næste uge med dansk deltagelse, og statsministeren og udenrigsministeren kommer også herned, siger han.

Han fortæller, at han generelt mødte en positiv stemning til møderne, som han beskriver som konstruktive.

- Vi beder om meget på meget kort tid. Men jeg synes, vi møder en forståelse af, at vi alvorligt mener, at vi vil være en del af politisamarbejdet, siger han.

Formanden for den konservative gruppe EPP, som er den største gruppe i EU-Parlamentet, er dog ikke en af dem, der er positiv over for den danske aftale.

- En aftale, der vil ignorere det danske folkeafstemningsresultat, er ikke en mulighed.

- Vi i EU-Parlamentet vil ikke støtte op om håndplukning af enkelte fordele (i EU-samarbejdet, red.), skrev han i en mail til Ritzau i midten af december, da Europol-aftalen med Danmark var faldet på plads.

Aftalen skal i høring ad to omgange i EU-Parlamentet. Hver høring kan vare op til tre måneder.

Derefter skal aftalen godkendes af EU-Rådet.

Hvis den ikke godkendes inden 1. maj 2017, smuldrer det juridiske grundlag.