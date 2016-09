Artiklen: Pandaen er ikke længere i fare for udryddelse

Pandaen er ikke længere i fare for udryddelse

Arbejde for at redde bestanden af kæmpepandaer har båret frugt. Men det ser ikke godt ud for gorillaerne.

Deres status er ændret fra at være stærkt udryddelsestruede til i dag at tilhøre gruppen af "sårbare" dyrearter, viser en rapport fra Den Internationale Naturbeskyttelsesunion, IUCN, der blev præsenteret søndag.

Årtiers indsats for kæmpepandaen i Kina betyder, at dyrene ikke længere er i risiko for at forsvinde for evigt.

- Konklusionen fra en række landsdækkende kortlægninger i Kina viser, at nedgangen i bestanden er bremset, og den nu er begyndt at øge, skriver IUCN i rapporten.

På en konference i Honolulu på Hawaii søndag var der roser til Kinas indsats for pandaerne.

- Meget få arter rykker ud af listen over stærkt truede dyrearter, så det viser, at de har haft succes med arbejdet med at bevare bestanden, siger John Robinson fra Wildlife Conservation Society.

De seneste vurderinger viser, at der findes 1864 voksne kæmpepandaer. Selv om det ikke er muligt at udregne det præcise antal, mener IUCN, at der eksisterer omkring 2060 pandaer i alt, når man tæller deres unger med.

Mens der er gode nyheder om pandaen, er situationen værre for bestanden af bjerggorillaer, der lever i regnskovene i Den Demokratiske Republik Congo, siger IUCN.

Disse dyr står nu højt på naturbeskyttelsesunionens såkaldte rødliste over dyr, der er truet af udrydning.

IUCN anslår, at der kun er omkring 5000 bjerggorillaer tilbage i det område.

Det skyldes især, at gorillaerne jages ulovligt, og at deres leveområder bliver mindre.

- Det er en trist dag, fordi IUCN's rødliste viser, at vi er ved at udslette nogle af vores nærmeste slægtninge, siger Inger Andersen, der er generaldirektør for IUCN.

Fire ud af seks af verdens store aber er kritisk truet, det vil sige i alvorlig fare for at blive udryddet. Foruden den østlige og vestlige gorilla er det Borneo-orangutangen og Sumatra-orangutangen.

Også chimpanser og bonobo-aber er på listen over truede dyrearter.

Rødlisten omfatter i alt 82.954 arter, både planter og dyr.

Af listen fremgår det, at næsten en tredjedel af alle verdens dyre- og plantearter - 23.928 i alt - er truet af udryddelse.