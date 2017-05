Palæstinensiske fanger opgiver langvarig sultestrejke

Palæstinenserne har besluttet sig for at indstille strejken, efter at Israel har givet efter for et af deres krav. Det handler om retten til to familiebesøg om måneden frem for kun et, oplyser talspersonen.

17. april stoppede 325 palæstinensere med at spise. Siden sluttede flere sig til. Mange af dem er siden blevet alvorligt svækkede.

Under sultestrejken har der været afholdt flere støttedemonstrationer på Vestbredden. Det har ført til blodige sammenstød med israelske sikkerhedsstyrker.

Tusindvis af palæstinensere sidder i fængsel i Israel. Af dem er flere hundrede administrativt fængslet.

En administrativ fængsling giver mulighed for at sætte mistænkte bag tremmer i seks måneder ad gangen uden retskendelse. Disse perioder på seks måneder kan fornys igen og igen.

Palæstinensiske indsatte sultestrejker jævnligt i protest over at blive tilbageholdt i de israelske fængsler.